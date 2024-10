Polícia Civil prende três suspeitos em operação contra crimes virtuais

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou a operação “Defender”, com o objetivo desarticular um grupo criminoso que atuava nas cidades de Jucás, Cariús e Cedro, na manhã dessa quarta-feira, 30. A ofensiva resultou, até o momento, na apreensão de drogas, uma motocicleta e aparelhos celulares.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões ocorreram em Fortaleza. Os suspeitos criavam perfis falsos nas redes sociais de empresas revendedoras de motocicletas e aplicavam golpes, causando prejuízos que variavam de R$ 1 mil a R$ 12 mil para as vítimas.

A operação em andamento é coordenada pela Delegacia Municipal de Jucás e tem como alvos suspeitos especializados em crimes virtuais ocorridos em municípios da Região Sul do Estado. Após denúncias, o trabalho de inteligência da PC-CE identificou os alvos e deu início à operação.