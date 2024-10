Jovem fica presa em elevador e bombeiros utilizam sistema de vantagem mecânica para resgatá-la

Com o equipamento em pane e sem o sistema eletrônico de emergência funcionar, agentes tiveram que recorrer a talha de corda, erguer o elevador e manter o teto em cima fazendo o alívio do freio

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) resgatou uma jovem de 18 anos de um elevador no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, na tarde de sábado, 26. A causa foi uma pane eletrônica no equipamento. O elevador parou entre o terceiro e quarto andar de um condomínio na avenida Trajano de Medeiros.

Por conta da falta de eletricidade no local, a empresa responsável não conseguiu solucionar a situação. A equipe teve que utilizar um sistema multiplicador de força para erguer o elevador e liberar a vítima, que saiu ilesa.

De acordo com o CBMCE, o elevador é novo e tinha sistema eletrônico. "Quando a gente abria os elevadores antigos manualmente, íamos na parte superior e liberávamos o freio. Esse não, era no sistema eletrônico, e o sistema falhou", diz o CBMCE.