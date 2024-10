Falsa médica é detida por crime contra a fé pública em Fortaleza

Suspeita também é investigada por ligação com organização criminosa; clínica de estética da falsa profissional foi fechada e equipamentos apreendidos

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Uma mulher foi detida durante a última sexta-feira, 25, suspeita de fingir ser médica em uma clínica de estética em Fortaleza . Ela estava dentro de um imóvel de alto padrão no bairro Parque Iracema, e foi conduzida pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para fazer um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Segundo informações da PC-CE, a presa já é investigada por ligação com organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a fé pública. A ação foi coordenada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e contou com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).



Atualizada às 11h02min