Fogos de artifício disparados em carreata causam incêndio em duas barracas em Fortaleza

Em nota divulgada ao O POVO , a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência.

Quem aponta o dono é o proprietário do estabelecimento, Antônio Gomes. De acordo com ele, o fogo pegou no teto e atingiu a rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos como o freezer.

"O fato se deu durante um evento político de um candidato à Prefeitura de Fortaleza. Devido à grande movimentação de pessoas e veículos na região, houve dificuldade de acesso das equipes do CBMCE ao local para debelar o incêndio, que teria iniciado nas palhas das barracas após disparos de rojões de fogos", disse.

Durante a ocorrência uma pessoa levou uma queda da própria altura, mas pasta não informou se ela chegou a ficar ferida.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do incêndio nas barracas e orienta que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência (BO) em uma unidade plantonista da PCCE", destaca. As 18h55min a ocorrência ainda se encontrava em andamento, com equipes do bombeiro no local.