Fortaleza conta com 24 locais próprios para banho neste fim de semana

Final de semana deve ser de sol em Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Para quem pretende ir a alguma praia de Fortaleza e deseja entrar no mar é bom ficar atento aos locais próprios para banho. Ao todo, 24 pontos da orla estão liberados para banho entre este sábado e domingo, 26 e 27. Os dados são do Boletim de Balneabilidade elaborado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A maioria das áreas adequadas para o lazer da população está localizada na zona Leste da cidade, abrangendo as praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho, com um total de 13 trechos apropriados.

Na zona Central, as praias de Mucuripe, Meireles e Iracema oferecem sete locais adequados para o banho. Já no lado Oeste, que inclui as praias da Leste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, há quatro pontos disponíveis. Confira a lista completa dos pontos próprios para banho: Zona Leste Praia do Futuro – Caça e Pesca (altura da rua Germiniano Jurema)

Praia do Futuro (altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09)

Praia do Futuro (altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08)

Praia do Futuro (altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06)

Praia do Futuro (altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues)

Praia do Futuro (altura da Av. Carlos Jereissati)

Praia do Futuro (altura da rua Gerôncio Brigido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01)

Praia do Futuro (altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares)

Praia do Futuro (altura da Areninha Praia do Futuro)

Praia do Futuro (altura da rua Ismael Pordeus)

Praia do Titanzinho

Praia da Abreulândia (altura da rua Teófilo Ramos)

Praia da Sabiaguaba (altura da rua Sabiaguaba)

Zona Central Praia do Mucuripe (altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar)

Praia do Meireles (altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar)

Praia do Meireles (altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06)

Praia do Meireles (altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro)

Praia de Iracema (altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho)

Praia de Iracema (altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica)

Praia de Iracema (Praia dos Crush, altura do Centro Cultural Belchior)

Zona Oeste Praia da Leste Oeste (próximo à Igreja de Santa Edwiges)

Praia do Pirambu (altura da Av. Filomeno Gomes)

Praia do Pirambu (altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda)

Pontos impróprios para banho:

Zona Central Praia do Mucuripe (Porto dos Botes, altura da rua Interna)

Praia do Mucuripe (ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe)

Praia do Mucuripe (altura da Estátua Iracema do Mucuripe) Zona Oeste Praia da Colônia (final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece)

Praia do Coqueirinho (na Barra do Ceará, próximo ao Projeto 4 Varas)

Praia das Goiabeiras (altura da rua Coqueiro Verde)

Praia da Barra do Ceará (altura da rua Bom Jesus)

Praia da Barra do Ceará (altura da rua Rita das Goiabeiras) O boletim é produzido pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo), que utiliza os critérios de balneabilidade estabelecidos pela Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000.