Riacho Maceió passa por limpeza para prevenir inundações no próximo período chuvoso

O riacho Maceió nasce através de galerias subterrâneas e emerge a partir do túnel do av. Alberto Sá, finalizando na av. Beira Mar. Na tarde desta quarta-feira, 23, a equipe do O POVO percorreu um trecho do rio onde os serviços de limpeza estão sendo realizados e constatou a coloração escura do espelho d'água, além do acúmulo de lixo no interior e na margens de vários pontos do riacho.

O Riacho Maceió , localizado no bairro Mucuripe, em Fortaleza , está passando por um processo de limpeza que inclui a retirada de lixo e aguapés. A ação, realizada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), começou no dia 15 de outubro e tem previsão de ser concluída em dez dias, ou seja, até o dia 25 deste mês.

“Os principais recursos hídricos de Fortaleza, como a Lagoa da Messejana e a Lagoa do Papicu, já passaram por processos de limpeza ao longo do ano. Agora, estamos focando em canais e locais menores, que podem gerar impactos negativos no início do próximo ano", comentou Tereza de Paula, coordenadora da Colimp de Fortaleza.

A Seger aponta que três serviços de limpeza foram realizados no Riacho Maceió em 2024, nos meses de abril, julho e, agora, em outubro. A expectativa com a ação atual é de que aproximadamente 180 toneladas de resíduos sejam removidas .

Sobre as ações para minimizar os riscos de alagamentos na região durante o período chuvoso, também foi apontado que a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) está envolvida com as obras de urbanização do Parque do Riacho Maceió. Atualmente, o serviço no local está 78% concluído e deve ser entregue até o final deste ano. O investimento total foi de R$ 41,5 milhões.

A Seinf explica que a principal ação para auxiliar na limpeza do riacho é a implantação de jardins filtrantes, com vegetação que purifica a água contaminada. A obra ainda conta com um sistema de gradeamento nas entradas do riacho para coletar resíduos sólidos trazidos pela drenagem, evitando que cheguem à praia.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, entre janeiro e setembro de 2024 já foram realizadas ações de limpeza em 60 canais e 20 lagoas, além da desobstrução de 4.168 bocas de lobo. Ao todo, já foram coletadas mais de 38 mil toneladas de lixo e aguapés dos recursos hídricos da Capital.