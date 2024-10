Instituto Povo do Mar realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças, na Praia do Futuro

O evento vai ocorrer no próximo sábado, 19, com atividades e brincadeiras na Praça D. Hélder Câmara, na Praia do Futuro

O Instituto Povo do Mar (IPOM) realizará uma festa em comemoração ao Dia das Crianças e o seu 14º aniversário no próximo sábado, 19, das 15h às 18h. A ação será realizada na Praça D. Hélder Câmara, Praia do Futuro, e promete proporcionar um dia repleto de diversão e atividades, incluindo jogos e apresentações artísticas.

Segundo Fabrini Andrade, diretor do IPOM, o evento tem como objetivo comemorar o Dia das Crianças e os 14 anos de transformação de vidas, culminando na seleção do Instituto Povo do Mar como uma das 100 melhores ONGs do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Essa conquista é reflexo do nosso compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social e nos enche de alegria saber que estamos fazendo a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes”, afirmou o diretor do IPOM.