Mais de 4 mil idosos deram entrada no IJF por sofrerem quedas este ano

Dados do Ministério da Saúde indicam prevalência de 25% de quedas de idosos residentes em áreas urbanas. Acidentes podem ser evitados com cuidados na saúde e prevenções domésticas

Os números reforçam os resultados da edição de 2023 do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde (MS), a qual indica que um a cada quatro idosos residentes em áreas urbanas no Brasil já sofreu algum tipo de queda.

Mais de 4 mil pessoas acima dos 60 anos, nos primeiros nove meses de 2024, deram entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), hospital referência no tratamento de traumas em Fortaleza , por terem sofrido quedas. Desde acidentes em ambientes domésticos a episódios numa calçada ou decorrentes de um desmaio.

Entre os tipos de quedas mais recorrentes estão as da própria altura, ou seja, incidentes onde as vítimas estão em contato com o solo, sem estarem suspensas em algum tipo de plataforma, escada ou outro objeto que eleve a altura da ocorrência.

Esse tipo de caso voltou a ganhar destaque no noticiário com um episódio doméstico envolvendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completará 79 anos neste domingo, 27. Ele caiu dentro do banheiro, sofreu um corte na nuca e levou cinco pontos no ferimento.

“Eu ia andando em cima de uma calçada, olhei para o rapaz que estava dentro de um comércio e, quando fui descer o pé direito, não apoiei o pé direito e me taquei no chão, de frente”, relata Helena. Ela disse ter sofrido outras duas quedas em situações parecidas.

Uma destas foi Helena Furtado, 63, que fazia seu trajeto tranquilamente para casa após uma ida ao supermercado, quando caiu de uma calçada. A costureira, que já possui problemas no joelho direito, conta que um breve momento de desatenção resultou em cortes e arranhões ao desabar no chão.

Por serem externas e consequentemente mais aparentes, as lesões mais simples, como cortes e arranhões, tendem a ser as primeiras identificadas pelo acidentado e pelas pessoas em volta do idoso no momento do sinistro. Apesar de menos preocupantes, essas lesões também podem ser um atenuante no momento da queda, já que têm a capacidade de gerar pânico e desencadear problemas de pressão, entre outros.

Maria Félix, 67, sofreu um acidente parecido com o de Helena, inclusive na mesma situação, voltando do supermercado. Entretanto, diferente da costureira, a aposentada teve lesões aparentes mais acentuadas, com cortes significativos e perda de sangue.

“Eu não sentia nada, só via o sangoeiro [sic]. Fiquei assim meio atordoada com tanto sangue. [...] Quando cheguei no hospital, minha pressão estava muito alta porque eu sou hipertensa”, lembra Maria.