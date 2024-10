Novo posto de coleta do Hemoce chega ao Shopping Parangaba nesta quarta, 23

Novo posto de coleta do Hemoce chega no Shopping Parangaba Crédito: FERNANDA BARROS

Novo posto de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), será inaugurado nesta quarta-feira, 23, no Shopping Parangaba, no piso L1. A nova unidade será temporária e funcionará até o dia 10 de janeiro de 2025, de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no novo posto de coleta temporário os voluntários poderão doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea. A implantação de um novo espaço faz parte de uma ação do projeto "Hemoce perto de você", que tem como objetivo facilitar o acesso da população às unidades do Hemoce. A nova unidade tem capacidade de atender até 50 voluntários por dia e conta com uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.