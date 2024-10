Corto-contuso: entenda a lesão que fez Lula cancelar viagem à cúpula dos Brics

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva sofre lesão após queda em banheiro no Palácio do Alvorada. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Após acidente doméstico no Palácio da Alvorada no último sábado, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou sua viagem à Rússia para a cúpula do Brics, que deveria ter ocorrido nesse domingo, 20. O presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês , unidade Brasília, no sábado, 19, com “ferimento corto-contuso em região occipital", conforme boletim médico divulgado pela instituição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O machucado envolve corte e contusão na região de trás da cabeça, na nuca, e pode variar de leve a grave.

A lesão corto-contuso indica “quando a pessoa sofre uma batida, machuca o local e também sofre um corte além do machucado, precisando, muitas vezes, de pontos”, explica o médico especialista Luiz Antônio Sá, professor da Faculdade Mackenzie do Paraná (FEMPAR), na 1ª edição do programa O POVO News. O chefe do Executivo precisou levar cinco pontos após cair no banheiro. “É preciso ter cuidado até onde essa batida pode ter ofendido”, alerta o médico. Lesões na região podem ser perigosas ao causar traumas internos e isso “pode trazer consequências ruins para o paciente”, complementa o médico Luiz Antônio Sá. Aos 78 anos, Lula recebeu orientação para evitar viagem aérea de longa distância, devido à queda, e após avaliação da equipe médica. Não houve indicativo de internação e as demais atividades têm aval médico para serem exercidas, mas o presidente segue sob acompanhamento.