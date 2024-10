Seis homicídios foram registrados em menos de um mês no Grande Pirambu

Vítimas eram homens de entre 40 e 62 anos de idade. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga os casos por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Em menos de um mês, seis homicídios foram registrados no Grande Pirambu, em Fortaleza. Na tarde dessa terça-feira, 22, mais um assassinato somou com os episódios criminosos registrados ao longo do mês de outubro. Um homem de 42 anos foi morto a tiros na rua Celene com Alves de Lima, no bairro Cristo Redentor.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. A investigação da morte da vítima, que possuía antecedente por receptação, está a cargo da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O cenário ainda mostra que duas mortes foram registradas em dois dias nesta semana. Nessa segunda-feira, 21, um líder comunitário de 45 anos foi morto a tiros no cruzamento da avenida Leste Oeste com rua Jacinto Matos, no bairro Jacarecanga. O crime foi o quinto homicídio registrado no Grande Pirambu no mês de outubro.