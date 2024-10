Receita Federal apreende 2 toneladas de mercadorias contrabandeadas no Centro de Fortaleza

Conforme informou o órgão, os alvos das apreensões foram selecionados com base em uma investigação fiscal. O levantamento identificou que as mercadorias estrangeiras não tinham o certificado de homologação da Anatel.

Cerca de duas toneladas de mercadorias contrabandeadas e sem nota fiscal em lojas no Centro de Fortaleza foram apreendidas pelos agentes da Receita Federal. A operação “Pronta Resposta”, articulada para combater o crime de contrabando e descaminho no Ceará, foi executada na manhã desta quarta-feira, 23. Pelo menos quatro lojas foram alvo da ação, durante a manhã .

Além disso, também foram levados em conta “comunicados dos escritórios de advocacia das marcas que atuam no Brasil, indicando que os produtos comercializados não são originais”. O balanço do valor atribuído pelas mercadorias apreendidas ainda será somado pela RF e será divulgado posteriormente.

A Receita Federal ressaltou que as penalidades para o crime de descaminho incluem reclusão de um a quatro anos, além de multa. Já o crime de contrafação pode resultar em reclusão de dois a cinco anos, além de multa.

No último dia 15 de outubro, a Receita Federal, por meio da 3ª Região Fiscal, já havia anunciado a intensificação das ações de combate a fraudes em importações e exportações nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Durante coletiva de imprensa, foi destacado que o Ceará tem se tornado um foco de importações irregulares, com empresas laranjas e mercadorias subfaturadas burlando o sistema.