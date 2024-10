Acusado de estuprar a própria filha em Catunda é condenado a 26 anos de prisão

Homem dopava a jovem de 13 anos com soníferos antes dos abusos dizendo que era remédio para cólica; Justiça negou pedido do réu de recorrer em liberdade

Um homem foi condenado a mais de 26 anos de prisão devido ao estupro da própria filha de 13 anos no município de Catunda, distante 260 quilômetros (km) de Fortaleza. De acordo com decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o homem também deverá perder o poder familiar sobre a criança e pagar indenização por danos morais.

O acusado estava preso preventivamente desde junho deste ano, quando foi capturado após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Conforme publicado pelo O POVO à época, ele dopava a vítima com soníferos antes de praticar os abusos, alegando que seriam remédios para cólicas.