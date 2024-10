Ex-empresário de forró é denunciado à Justiça por importunação sexual

O ex-empresário de forró Emanoel Gurgel, 71, fundador da banda Mastruz com Leite, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime de importunação sexual. Em vídeo de 19 de junho deste ano, em Fortaleza, Gurgel aparece dentro de um elevador tocando de forma íntima o corpo de uma mulher que, em seguida, se afasta do acusado. A vítima tem 67 anos e prestou queixa do caso à Polícia Civil no mês seguinte

O Ministério Público, por meio da 147ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, informou, nesta quarta-feira, 16, que a denúncia foi apresentada à Justiça. Se a denúncia for acatada por uma das varas criminais, Gurgel passa a ser réu.

Veja vídeo: