Homem é condenado a mais de 43 anos por duplo homicídio em 2023 na avenida Beira Mar

Um homem foi condenado a mais de 43 anos de prisão por matar duas pessoas e tentar matar uma terceira. O crime foi cometido em 13 de agosto de 2023, na avenida Beira Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. A decisão foi anunciada no final da noite desta segunda-feira, 14, na 1ª Vara do Júri, após quase dez horas de duração. Leandro Avillas Oliveira Correia foi condenado a 43 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. A pena considerou o homicídio triplamente qualificado, a tentativa de homicídio triplamente qualificada e roubo mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo. Também foram aplicados contra ele 10 dias-multa e o pagamento de R$ 20 mil como indenização às famílias das vítimas. Na ocorrência foram mortos Rian de Souza Gomes e Ítalo Lira de Sousa. Rian tinha 21 anos e apresentava antecedentes criminais. Ítalo chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, porém não resistiu. O jovem L.S.S. também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. O crime aconteceu num domingo à tarde, nas proximidades do Jardim Japonês, ponto de grande movimentação da Beira Mar.