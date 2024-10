Anielle Franco sobre importunação sexual de Silvio Almeida: 'Foi escalando para desrespeito'

Ao Fantástico, Anielle afirmou que, antes de trabalharem juntos no governo federal, nunca havia tido contato próximo com Silvio Almeida e que, mesmo em Brasília, não desenvolveram "nenhum tipo de intimidade" para dar "qualquer tipo de condição para ele fazer o que ele fez". A ministra disse que passou a perceber algo de errado no relacionamento do ministro com ela ao "sentir maldade" em atitudes e momentos específicos, além de "intenções desrespeitosas".

A denúncia contra Silvio Almeida foi divulgada pela organização Me Too Brasil, que luta contra o abuso de mulheres. A entidade divulgou um comunicado no dia 5 de setembro confirmando o teor de uma reportagem do site Metrópoles sobre as acusações de assédio moral e sexual contra então ministro. No dia seguinte, Almeida foi demitido do cargo de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-ministro nega as acusações, qualificando-as como "mentiras e falsidades" e "ilações absurdas". "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", reagiu ele, em nota, no dia em que a denúncia veio à tona. "Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro", completou.