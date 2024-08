Acusado de apalpar nutricionista dentro de elevador em Fortaleza vira réu em outro processo de crime sexual

Reprodução de vídeo da ação do empresário contra a nutricionista Crédito: Reprodução Redes Sociais

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, acusado de apalpar as nádegas de uma nutricionista no elevador de um prédio em Fortaleza, virou réu em um novo processo por crime sexual. A outra acusação é de que Israel teria apalpado as nádegas de duas mulheres, também em um elevador. O caso estava sendo investigado desde março deste ano, e a denúncia foi aceita pela Justiça cearense na última terça-feira, 27. Conforme denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o empresário teria apalpado mãe e filha na saída de um aniversário ocorrido no dia 18 de dezembro de 2022. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ocasião, o réu, as vítimas e uma terceira mulher, que acompanhava Israel, estavam no elevador quando ele teria tocado por diversas vezes as nádegas das denunciantes.

Procurada pelo O POVO, a defesa do acusado afirma que ainda não foi informada sobre a efetivação do cliente como réu. O advogado do empresário também alega que a única testemunha ocular do caso não apontou comportamento desrespeitoso de Israel. “A defesa de Israel Leal afirma que ainda não tomou conhecimento da denúncia. Informa que na investigação a única testemunha que analisou o vídeo do fato ocorrido, no caso a síndica do prédio, informou em depoimento que não houve qualquer postura inadequada por parte do investigado. A defesa destaca que as supostas vítimas não registraram boletim à época dos fatos e que Israel provará sua inocência nesse caso”, disse a defesa, em nota. Vítimas afirmam ter reconhecido homem após denúncia de nutricionista A mãe relatou o crime para a filha, que afirmou também ter sido apalpada por Israel no elevador, conforme o depoimento à Polícia. As duas então procuraram a irmã da aniversariante, e ela solicitou acesso às câmeras de videomonitoramento à administradora do prédio, que se comprometeu a analisar as imagens.