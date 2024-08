Assédio x importunação sexual: qual a diferença entre os crimes?

No cenário brasileiro, a pesquisa “Percepções sobre controle, assédio e violência doméstica: vivências e prática” aponta que 32% das mulheres afirmam ter passado por situação de importunação/assédio sexual no transporte público, enquanto nenhum homem reconhece já haver praticado esse tipo de violência.

Entre os casos de maior repercussão no País, está o da nutricionista Larissa Duarte, em abril, que denunciou o empresário Israel Leal Bandeira Neto por apalpá-la em um elevador de prédio comercial em Fortaleza, capital do Ceará.

A Lei de Importunação Sexual , sancionada em 24 de setembro de 2018, está prestes a completar seis anos em 2024. A norma objetiva tipificar o crime e sua pena no âmbito do direito penal, além de trazer mais rigor aos debates sobre os atos cometidos.

A norma prevê reclusão de um a cinco de anos ao indivíduo responsabilizado pelo crime, caso o ato não constitua crime mais grave.

“Esse tipo de prática é muito comum em transportes públicos, elevadores, geralmente ambientes apertados. Como exemplo, posso citar atos como acariciar, desnudar, apalpar, tocar, beijar o corpo de outra pessoa, entre outros”, descreve a advogada Bianca Studart.

Importunação sexual: o que diz a lei?

Com a Lei 13.718/18, as alterações que passaram a vigorar no Código Penal indicam as seguintes práticas: