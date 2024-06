Terreno Edifício Andréa: obras do Batalhão 15 de Outubro estão 85% concluídas

As obras do Batalhão 15 de Outubro entraram em fase de conclusão nesta semana, com 85% dos serviços finalizados. O novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) está sendo edificado no local do Edifício Andréa, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A expectativa é que o equipamento seja entregue ainda no segundo semestre de 2024, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE).

Em 2019, os muros do Edifício Andréa foram coloridos em homenagem às vítimas e aos bombeiros, no entanto, com o início das obras, as pinturas tiveram de ser retiradas. O antigo prédio residencial desabou no dia 15 de outubro de 2019, deixando nove pessoas mortas.

O Batalhão reforçará o trabalho das equipes de bombeiros nos bairros Dionísio Torres, Aldeota, Meireles, Varjota, Cocó, Guararapes e localidades adjacentes. O intuito é reduzir o tempo de resposta para chamados na região.