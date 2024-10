Homem é preso em flagrante dentro de veículo por violência doméstica no Mucuripe

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante no bairro Mucuripe, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 9, momentos depois de cometer violência doméstica e familiar contra a mulher. Após denúncias através da Ciops, o suspeito foi localizado transitando em um veículo junto à vítima. Ele já possui antecedentes pelo mesmo crime e estava dirigindo sob a influência de álcool.

O localização exata do veículo foi dada com o auxílio das imagens das câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), levando a Polícia a fazer diligências na área. No local, a Polícia constatou o crime e conduziu o homem e a vítima para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Outro homem que estava no veículo também foi conduzido.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas através do número 181 - Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.