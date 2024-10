Setembro foi o mês com menos roubos dos últimos dez anos em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo: apesar da redução, cidade ainda concentra 70% dos roubos no Estado Crédito: FERNANDA BARROS

A queda também se estende para a Região Metropolitana da Capital (RMF), que apresentou diminuição de 29,2% na estatística de CVPs, saindo de 520 ocorrências em 2023 para 368 em 2024. Fortaleza concentra 70% dos roubos no Estado Fortaleza é disparado o município com o maior número de CVPs no Ceará em 2024. Com 19.773 ocorrências, a Capital concentra 70% dos roubos cometidos em todo o Estado este ano. Apesar da grande concentração, o número ainda é 11% menor que o acumulado nos nove primeiros meses do ano passado, quando 22.208 casos do tipo foram computados.

O estudo levou em consideração os crimes cometidos desde 2015. No recorte dos últimos dez anos, Fortaleza registrou 66% dos delitos cometidos no Ceará, com mais de 356 mil roubos efetuados. Assim como em todo o Estado, as segundas-feiras são os dias com o maior número de crimes violentos contra o patrimônio. Em terras alencarinas, 15,92% dos roubos são praticados na segunda-feira, seguida da quinta-feira, com 15,80% e da sexta, com 15,47% dos casos. O levantamento também aponta o período da noite como o mais propenso à prática criminosa na Cidade. Ao todo, 38,34% dos CVPs na cidade são deflagrados entre as 18 horas e às 23h59min.