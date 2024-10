Trem do Metrofor falha e passageiros ficam presos entre estações nesta quarta-feira, 9

Um trem do Metrô de Fortaleza (Metrofor) parou entre duas estações durante a manhã desta quarta-feira, 9, em Fortaleza. Devido à falha, os passageiros que estavam na composição ficaram mais de uma hora presos no veículo, sem poder descer devido à eletricidade dos trilhos. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para esvaziar o veículo - chegaram a cortar uma grade de ferro para os passageiros deixarem a área da linha férrea sem precisar pular a grade.



O fato aconteceu por volta das sete da manhã, entre as estações Vila Pery e Parangaba. O metrô circulava com um alto número de passageiros no momento do incidente e, conforme imagens obtidas pelo O POVO, parte dos usuários passou mal enquanto estavam presos no trem.

De acordo com os bombeiros, os passageiros foram atendidos e, apesar do pânico, estavam bem em sua maioria. Um dos socorridos passou por uma crise de asma, informação confirmada pelos bombeiros como o caso mais grave.