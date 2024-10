Vicente Pinzón registra 3 homicídios em 2 dias, tiroteios e operação policial

Cena do crime registrado na noite de terça-feira no bairro Vicente Pinzón, que enfrenta onda de violência Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, registra nesta semana uma nova onda de violência em suas ruas. Na madrugada desta sexta-feira, 4, moradores relataram a ocorrência de um tiroteio na comunidade conhecida como Buraco.

Antes, na terça-feira, 1º, e na quarta-feira, 2, três assassinatos foram registrados no bairro. Na noite de quarta, uma operação policial ainda resultou na prisão de duas pessoas, incluindo um suspeito de matar um adolescente de 14 anos na terça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta morte ocorreu na noite de terça, por volta das 20 horas, na comunidade da Lagoa do Coração. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime foi praticado por seis pessoas, que portavam armas com armas de fogo e facões.



A Polícia segue investigando as motivações do crime. Em depoimento, Renatinho, como é conhecido, negou envolvimento com o crime.

Na mesma ação em que Renato foi preso, um outro homem, de 38 anos, também foi capturado. Contra ele, que não teve a identidade divulgada, havia um mandado de prisão de sentença condenatória pelos crimes de homicídio e integrar grupo criminoso. Na tarde desta sexta, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou a captura de mais dois jovens, de 18 anos e 17 anos, suspeitos de envolvimento na morte de Jefferson Vinícius.



“Desde essa terça-feira (1º) até 48 horas após o encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. A determinação consta do artigo 236 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965)”, lembrou a Polícia Civil. Mas há exceções em caso de prisões em flagrante e decorrentes de sentença criminal condenatória.

Na noite de quarta, uma operação policial foi deflagrada no Vicente Pinzón, que contou com a presença do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e de helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Outros homicídios

O primeiro homicídio dessa sequência ocorreu também na noite de terça. Um homem de 27 anos foi morto e duas pessoas foram baleadas. Uma procissão referente ao Dia de Santa Teresinha era realizada e filmagem da cerimônia chegou a registrar o momento dos disparos.