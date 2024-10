Morte de homem na av. Antônio Sales foi motivada por troca de facção em Fortaleza

Crime foi aconteceu em setembro do ano passado, quando a vítima estava dentro de um veículo parado em um sinal de trânsito após pegar o filho de três anos na escola no bairro Joaquim Távora

A morte de um homem de 32 anos, identificado como Cristiano Venancio Rodrigues, em setembro do ano passado, na avenida Antônio Sales, no bairro Joquim Távora, em Fortaleza, foi motivada pela troca de facção criminosa. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira, 3, na Capital.

Nessa quarta-feira, 2, um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento direto no crime foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no bairro Joaquim Távora. Na ocorrência, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e de prisão temporária por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

De acordo com o titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Ícaro Coelho, a função do suspeito no homicídio foi abrigar os executores do crime, tanto antes como depois. “Todos os envolvidos estiveram presentes na vila antes e depois do crime. Trocaram de roupa após o acontecimento e tomaram rumo ignorado”, detalha.