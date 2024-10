Tiroteio durante procissão religiosa deixa uma pessoa morta e duas feridas em Fortaleza

Caso foi registrado na noite dessa terça-feia, 1º, durante festejos de encerramento da padroeira da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro Vicente Pinzón

A instituição religiosa ainda lamentou o episódio de violência ocorrido nas proximidades do Morro do Pilão durante a procissão de encerramento da Festa de Santa Terezinha. “Durante o ato religioso, que contou com a presença da imagem da santa e do Santíssimo Sacramento, conduzido pelo pároco Padre Fernando Reis, uma perseguição ao lado da procissão resultou em óbito de uma pessoa”, informou.

A Paróquia Santa Teresinha informou que nenhum dos fiéis presentes nos festejos foi ferido. “Pedimos orações pela vítima do ocorrido e reiteramos nosso apelo pela paz e pelo fim da violência em nossa comunidade”, disse a paróquia, em nota. As duas vítimas lesionadas na ocorrência foram socorridas a uma unidade hospitalar.

Um tiroteio registrado durante a procissão de encerramento dos festejos da padroeira da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza , na noite dessa terça-feira, 1º, deixou uma pessoa, de 27 anos, morta e duas feridas em via pública. Os tiros chegaram a ser observados durante uma transmissão dos festejos nas redes sociais da paróquia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota enviada nesta quarta-feira, 2, equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso e colheram informações para auxiliar nas investigações do crime de homicídio.

Segundo informações policiais, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. Nenhum suspeito foi localizado e preso. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

