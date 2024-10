Dois homens morrem em confronto com a PM no Conjunto Palmeiras

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com os suspeitos, que não foram identificados oficialmente, os agentes de segurança apreenderam dois revólveres e 11 munições dentre intactas, deflagradas e picotadas

Dois homens morreram em decorrência de intervenção policial na madrugada desta quinta-feira, 3, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os dois efetuaram disparos contra uma equipe de Força Tática da 2ª Companhia do 16º Batalhão (2ª Cia/ 16º BPM).



De acordo com a corporação, os PMs haviam recebido a informação de que “grupos criminosos armados estavam em conflito na região e que havia intenso tráfico de drogas”. Ao chegar ao local, a equipe foi recebida por disparos de arma de fogo e revidou.