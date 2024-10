Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido em Fortaleza

Suspeitos do crime teriam passado atirando contra vítimas na noite dessa quarta-feira, 2, no bairro Lagoa Redonda

Um ataque a tiros deixou um homem de 24 anos morto e outro ferido na noite dessa quarta-feira, 2, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Suspeitos do crime teriam passado atirando contras as vítimas na rua Jatobá, próximo à avenida Recreio.

As vítimas foram socorridas a uma unidade hospitalar. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e o outro segue internado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o caso e colheram informações para auxiliar nas investigações.