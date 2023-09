Homem é morto dentro de carro na av. Antônio Sales, em Fortaleza

Um homem de 32 anos foi morto dentro de um automóvel na avenida Antônio Sales, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 11. Conforme O POVO apurou, a vítima foi atingida com tiros quando conduzia o veículo. O homem estava com sacolas no banco passageiro.

A investigação aponta para homicídio doloso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime chamou a atenção de moradores, que foram até o local e fizeram filmagens e fotografias antes mesmo da chegada da Poícia. Outros transitavam pelo local e paravam os veículos para ver o que estava acontecendo.