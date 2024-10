Pai é morto a tiros e filho de 12 anos fica ferido em tiroteio em Fortaleza

Um homem de 39 anos foi morto a tiros durante um tiroteio registrado na noite nessa quarta-feira, 2, no bairro João XXIII, em Fortaleza. Ele e o filho de 12 anos estavam dentro de um veículo na hora dos disparos. O adolescente foi atingido com um tiro na cabeça e socorrido a uma unidade hospitalar.

O pai do jovem conseguiu sair do carro, mas morreu ao cair na via onde o caso foi registrado. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Melo de Oliveira e Araripe Macêdo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do crime de homicídio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pasta informou, em nota, nesta quinta-feira, 3, que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.