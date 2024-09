Conjunto Ceará terá reforço de 52 novos PMs, anuncia Governo do Ceará

Agentes recém-promovidos foram apresentados em solenidade na manhã desta terça, 17. Na ocasião, novas 25 viaturas foram entregues à Polícia Militar do Ceará para reforçar as ações contra tráfico e violência contra a mulher

A Polícia Civil do Estado do Ceará recebeu 25 novas viaturas durante a manhã desta segunda-feira, em solenidade realizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Durante o evento também foram apresentados 52 novos agentes recém promovidos da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Os homens e mulheres apresentados deverão atuar ali mesmo no bairro, em ações ostensivas do 17° Batalhão de Polícia Militar (17°BPM).

Os veículos serão destinados à Delegacia de Narcóticos (Denarc) e ações de combate à violência contra a mulher, de acordo com anúncio do Governo do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais de 400 viaturas foram entregues desde o início de 2023, ainda conforme o governo. De acordo com o chefe do executivo cearense, Elmano de Freitas, o objetivo é entregar mais de 1.500 veículos até o fim de 2026.