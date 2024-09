PMCE recebe 51 viaturas para reforçar aplicação da Lei Maria da Penha e outras ações

Novas 51 viaturas foram entregues à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na manhã desta sexta-feira, 6, em solenidade realizada no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Ao todo, 400 viaturas foram entregues desde o início da atual gestão, em 2023, conforme o Governo do Estado. Os veículos serão utilizados na aplicação da Lei Maria da Penha, ronda escolar e policiamento comunitário.

Os veículos serão distribuídos por todo o Ceará. “Com as viaturas, a gente vai poder aumentar os trabalhos. Todos os batalhões estão recebendo veículos para o acompanhamento de casos de denúncias da Lei Maria da Penha, assim como [também vão receber] veículos para o trabalho de ronda escolar. É um trabalho de fortalecimento da PMCE”, destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).