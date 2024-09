Missão Mulher 2024: centenas de pessoas acompanham debates sobre empreendedorismo e felicidade

Pelo menos 400 pessoas estiveram reunidas nesta segunda-feira, 16, no auditório do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, durante o Missão Mulher 2024. Evento realizado pelo O POVO chegou em sua terceira edição trazendo um debate sobre “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz".

Entre os palestrantes que passaram pelo auditório estava o psicólogo Marco Aurélio, que fez o público refletir sobre a necessidade de ter autocontrole sobre a energia do amor e do ódio.

"É muito importante que a gente traga reflexões sobre a pessoa, pensar um pouco sobre si, pensar um pouco sobre suas relações (...) A meta é que essas pessoas se realizem, sejam felizes, sem essa dimensão de ser feliz a qualquer custo, mas ser feliz com a felicidade também do outro", destacou o especialista.

O professor Nazareno Oliveira também subiu ao palco, falando sobre a importância de ter uma vida menos online e mais presente. "Principalmente a infância e a adolescência. As crianças têm trocado a infância do brincar pela infância do celular. Essa vida online tem que existir, mas com moderação".

Evento também contou com nomes como a superintendente do Ceará Cidadão, Glayciane Lima; a superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Eliane Brasil, e a médica Erotilde Honório.