Chefe de grupo criminoso com atuação na Praia do Futuro é preso em Fortaleza

O chefe de um grupo criminoso suspeito de cometer homicídios no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, foi preso na manhã desta terça-feira, 17. A captura aconteceu no Bom Jardim.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem também é investigado por ameaçar moradores da região.

