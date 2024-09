Desocupação no Carlito Pamplona: bombeiro e empresário estão entre os investigados

Foto de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Civil do Ceará Crédito: Policia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizou, na úlltima quinta-feira, 12, o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos investigados pela desocupação de um terreno no Carlito Pamplona, em Fortaleza, na última semana. Conflito resultou na morte de uma mulher de 28 anos. Um bombeiro militar e um empresário do ramo de empresa de segurança, que foram apontados como possíveis envolvidos no conflito, estão entres as pessoas identificadas e ouvidas nas investigações. Conforme informações divulgadas neste sábado, 14, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ofensiva foi realizada em bairros localizados na Capital e na Região Metropolitana (RMF). De acordo com SSPDS, os alvos dos mandados são investigados pelo envolvimento na desocupação do terreno privado e "outras ocorrências" registradas no Carlito Pamplona.

A Polícia também investiga a participação dele em outros crimes. Ainda conforme SSPDS, a Polícia Civil "segue diligenciando para elucidar todas as circunstâncias dos fatos, bem como identificar a autoria do homicídio que vitimou uma mulher de 28 anos". "A PC-CE também apura o envolvimento de outras pessoas com grupos criminosos que atuam na região e que teriam participação em crimes", destaca ainda pasta. Conflito resultou em morte de jovem O terreno estava ocupado por populares e serviria para moradia de mais de 600 famílias. Na madrugada da terça-feira, 10, seguranças contratados pela Fiotex Industrial, proprietária do imóvel, teriam iniciado a desocupação. Habitantes relataram ao O POVO terem sido expulsos "com violência" do local.

Mayane dos Reis, 28, não ocupava o terreno, mas foi baleada quando estava indo ao local encontrar o marido, que ocupava o espaço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Morte resultou em uma séria de manifestação nos arredores da ocupação, levando a desvio de rota e paralisação de alguns ônibus que circulam na região do Grande Pirambu. Após ocorrido, a Fiotex se manifestou informando que na sexta-feira, 6, a Polícia Militar do Ceará emitiu ofício sobre a demarcação irregular do terreno. No mesmo dia, de acordo com a empresa, foi registrado um Boletim de oOorrência no 34º Distrito Policial, no Centro.