"Tiraram a vida de uma mãe de família", diz testemunha de desocupação de terreno no Grande Pirambu

Uma amiga da vendedora Mayane Reis, morta durante desocupação de um terreno localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, destacou que a mulher seguia para o terreno ocupado no intuito de buscar o marido, que estava em uma das barracas. A vítima foi baleada no peito e socorrida pelos moradores da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira, 10.

De acordo com a testemunha, de nome preservado, o terreno em questão é desocupado há 35 anos. A vendedora e o marido, que trabalha como entregador, moravam na casa de familiares com a filha de cinco anos de idade.

O casal participou da invasão do terreno e o companheiro de Mayane estava na barraca quando um grupo de homens encapuzados chegou ao local com uma retroescavadeira. As pessoas foram ameaçadas e obrigadas a se retirar do local.