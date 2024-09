Mulher de 28 anos morre durante desocupação de terreno no Carlito Pamplona

O terreno estava sendo ocupado por populares há cerca de 15 dias. O POVO apurou que a vítima não era moradora da ocupação, mas estava na rua próxima ao local porque foi atrás do marido que estava dentro do terreno.

O conflito começou quando seguranças contratados por uma empresa privada, proprietária do terreno ocupado por grupo de moradores, teria iniciado a desocupação durante a madrugada, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Um grupo de pessoas colocou fogo em entulhos e vegetação em vias do bairro.

Uma mulher de 28 anos morreu após ser baleada durante a tentativa de desocupação de um terreno no bairro Carlito Pamplona, na manhã desta terça-feira, 10. A vítima chegou a ser atendida em uma unidade de saúde do bairro Pirambu, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSPDS afirmou que três pessoas foram identificadas por equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e foram ouvidas no 34º Distrito Policial, localizado no bairro Farias Brito. As investigações serão transferidas para o 1º DP, no bairro Ellery, unidade que dará prosseguimento às investigações para identificar o envolvimento dessas pessoas nos crimes, bem como elucidar os fatos.

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que também esteve no local, ainda conforme a SSPDS.



Procurada pelo O POVO, a Mota Machado Construtora, citada pelos moradores como proprietária do espaço, afirmou não ser dona do terreno na rua Dom Hélio Campos. Em nota, a empresa disse que a presença da logomarca do grupo no muro do local se trata de uma ação de divulgação antiga da marca, realizada em diversos espaços da cidade e lamentou a morte da vítima.