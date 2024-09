Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Granja Portugal

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem foi preso na tarde desse sábado, 7, pelo crime de tráfico de drogas. A captura aconteceu no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, onde o suspeito foi capturado em flagrante com 480 gramas de maconha.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), as buscas pelo homem foram iniciadas após denúncias de que ele estaria traficando o material ilícito na região. Após ser encontrado pelos policiais, o suspeito empreendeu fuga por um matagal, mas logo foi alcançado e capturado pelos agentes.