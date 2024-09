Vídeos mostram conflito entre Choque e moradores na avenida Francisco Sá

Imagens mostram confronto registrado no começo da tarde Crédito: reprodução/vídeo

Imagens enviadas por moradores do Carlito Pamplona, em Fortaleza, mostram o confronto entre moradores e policiais militares, nesta terça-feira, 10, na avenida Francisco Sá, em Fortaleza. A ocorrência teve início durante a madrugada, após a desocupação de um terreno, que axabou registrando a morte de uma mulher de 28 anos de idade, atingida por tiros. Diante da situação, moradores atearam fogo em pneus, colocaram barricadas nas vias e depredaram ônibus. A Polícia foi acionada para desobstruir as vias e houve confronto. A ocupação da Polícia tem mais de 30 viaturas do Choque e não há previsão para retirada. Após os primeiros registros das manifestações, militares foram até o local e realizaram incursões retirando as barricadas. Imagens da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) mostram movimentação e confronto na avenida Francisco Sá. Moradores também filmaram a correria de pessoas que tentavam enfrentar os militares do Batalhão de Choque. Durante a manhã, cinco linhas de ônibus fizeram desvios na área e outras 14 ficaram sem funcionamento. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus foram atacados nesta manhã. Dois veículos foram apedrejados e um foi alvo de tentativa frustrada de incêndio. A Guarda Municipal de Fortaleza foi acionada e segue no Grande Pirambu.

A proprietária do terreno, empresa Fiotex, ressaltou que foi informada sobre uma demarcação irregular na área e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) no 34º Distrito Policial. A empresa afirma que na madrugada desta terça-feira, 10, "adotou as medidas para cessar a demarcação ilegal". Conforme a nota, a ação foi testemunhada por policiais militares e ocorreu de forma pacífica por duas horas, no entanto, a equipe teria sido surpreendida por agressores vindos de fora do terreno, que arremessavam pedras e ateavam fogo. Ainda de acordo com a nota da empresa, um trator que era usado na ação foi destruído e incendiado. Conforme a Fiotex, a empresa não compactua com atos de violência. "A empresa é proprietária do terreno há mais de 20 anos. O imóvel está registrado na matricula 3507 no cartório da terceira zona", informa.