Motoristas enfrentam congestionamento em Fortaleza devido a falhas em semáforos

Além do Passaré, houve um relato de problema em um semáforo que fica no cruzamento da avenida Pontes Vieira com a rua Barbosa de Freitas, no bairro Dionísio Torres.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para saber o que aconteceu com o sistema de sinalização e aguarda retorno. A matéria será atualizada.