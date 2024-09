Município, construtora e servidores condenados por demolição de chácara histórica no Benfica

Crédito: Reprodução/Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

A demolição ocorreu em 2011. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ingressou com ação contra os responsáveis. A decisão foi tomada em 12 de agosto e divulgada na sexta-feira, 6, pelo MPCE.

Uma construtora foi condenada por danos morais coletivos pela demolição da histórica Chácara Flora, no bairro Benfica, em Fortaleza. Também foram condenados o Município de Fortaleza e três servidores que autorizaram a destruição do imóvel. Os réus terão de pagar mais de R$ 3 milhões de reais.

O imóvel foi demolido em dezembro de 2011, quando já estava em processo de tombamento pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

A construção, datada de 1898, era avaliada como o último exemplar das típicas chácaras existentes da época, pois reunia elementos urbanos e rurais do final do século XIX, com traços europeus que marcaram a expansão da cidade. O imóvel ficava localizado no bairro Benfica.

Ainda de acordo com o MPCE, a construtora foi notificada em julho do mesmo ano sobre o início do procedimento de tombamento.