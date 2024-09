Homem é condenado a mais de 21 anos de prisão por feminicídio não-íntimo

Um homem foi condenado a 21 anos e dez meses de prisão pelo crime de feminicídio não-íntimo. A condenação foi dada em julgamento nesta sexta-feira, 6, pelo Conselho de Sentença da 1° Vara do Júri de Fortaleza. O homem também deverá pagar o valor de R$ 20 mil reais à família da vítima, que deixou um filho menor de idade.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o caso aconteceu em novembro de 2023, quando o acusado desferiu golpes de faca após manter relação sexual consentida com a vítima no local de trabalho dela.

Ainda em novembro do mesmo ano, o homem foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por homicídio com quatro qualificadoras — motivo torpe, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio —.