Em cuidados paliativos, paciênte com câncer se casa no hospital em Limoeiro do Norte

Em cuidados paliativos, paciênte com câncer se casa no hospital Crédito: Joelton Barboza/HRVJ

Além dos dois filhos que Lucineide já tinha, eles tiveram mais uma. Hoje, depois de 26 anos, eles têm quatro netos. A formalização dos votos de casamento no religioso era um desejo dos dois e de familiares. "Meu pai, que também era maestro, era muito religioso e fez o pedido que a gente se casasse na igreja. Eu e ela também tínhamos esse sonho." Na cerimônia, Sidney entrou ao som da música "Eu sei que vou te amar", de Tom Jobim. Já a noiva, com a música "Que Bom que Você Chegou", de Bruna Karla. "Eu não sei nem explicar como foi o casamento. Foi tanta emoção, tanta coisa linda", relembra o marido. "Me pegaram de surpresa. Achei que a cerimônia seria aqui dentro do meu leito mesmo, mas eles ajeitaram o salão e me surpreenderam", adiciona.