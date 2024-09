7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: o que abre e fecha no feriado

Neste sábado, 7 de setembro, os brasileiros comemoram o Dia da Independência do Brasil , proclamada há 203 anos às margens do Rio Ipiranga.

De acordo com Patrícia Siqueira, executiva do Sindilojas Fortaleza, os shoppings, centros comerciais e as lojas do centro da capital estão inclusos na determinação.

Já a Lotérica, Casa do Cidadão, Caixa Econômica, Cagece, Tribunal de Justiça, Detran e CCI estarão fechados no feriado.

O Detran e as instituições bancárias estarão fechadas no feriado. Já as lojas e a praça de alimentação funcionarão normalmente, de 09h às 21h e de 11h às 22h, respectivamente.

Enquanto o Pão de Açúcar funciona normalmente, das 07h às 19h, neste feriado, as lojas, quiosques e praça de alimentação do Shopping Aldeota têm o horário de funcionamento reduzido, semelhante aos dias de domingo. Confira:

Giga Mall

O Giga Mall Messejana funcionará normalmente neste feriado. As lojas, quiosques, alimentação e lazer estarão abertos de 9h às 20h.

RioMar Kennedy

O shopping RioMar Kennedy funcionará normalmente no feriado e contará ainda com programação especial para a data.

O shopping irá transmitir gratuitamente a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), a partir das 13h.

Além disso, a partir das 19h, a cantora Jessik irá se apresentar na praça de alimentação, no piso L3. O evento também terá entrada gratuita.

North Shopping (Fortaleza e Jóquei)

Lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionam normalmente, das 10h às 22h. Confira os horários de funcionamento dos demais serviços:

Greenlife Academia: 08h às 16h

Arena Greenlife: 08h às 16h

Vila Trampolim: 10h às 22h

Quintal do Jóquei - Restaurantes

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

Seu Domingo Quintal: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Santa Pastelaria: 16h às 22h

Calígula: 16h às 0h

Fat Guys: 16h às 0h

Parque do Jóquei: 16h às 23h (entrada até as 22h)

Pet Park: 10h às 22h

A Lotérica não funciona neste feriado do Dia da Independência.

Via Sul Shopping

A Caixa Econômica não funcionará neste feriado, enquanto as lojas, quiosques, alimentação e lazer terão horário de funcionamento normal, das 10h às 22h. Selfit estará aberto de 8h às 18h e o cinema funcionará conforme a programação das sessões.

North Shopping Maracanaú

Caixa Econômica, Detran e Casa do Cidadão estarão fechados neste feriado. Já as lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionam normalmente das 10h às 22h.

Skyfit estará aberto de 8h às 18h e Lavateria Fast de 8h às 22h.

Centro Fashion

O Centro Fashion terá funcionamento normal neste feriado, das 9h às 19h. Este sábado, dia 7 de setembro, será o último dia da promoção Fortaleza Liquida 2024.

Feriado do 7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: Enel

Enel

Neste feriado, as lojas da Enel Ceará estarão fechadas e o atendimento funcionará por meio da Central de Relacionamento, no telefone 0800 285 0196. O serviço estará disponível 24h por dia, com todos os serviços da companhia.

Equipes de manutenção e reparação elétrica estarão atuando durante o feriado para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

As unidades de atendimento presencial voltam a funcionar na segunda-feira, 9 de setembro.

Feriado do 7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias neste feriado. Contas de água, energia, telefone e outros boletos com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, na segunda-feira, 9, conforme informado pelo Banco Central do Brasil.

Feriado do 7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: horário de de órgãos públicos

Unidades do Detran, Casa do Cidadão e Correios não funcionam neste feriado. Outros órgãos funcionam em horários especiais. Confira:

Metrofor (Fortaleza, Cariri e Sobral)

As linhas de transporte sobre trilhos em Fortaleza e região terão funcionamento em horários especiais neste feriado, encerrando as atividades por volta das 19h. As linhas Sul, Oeste e Nordeste estão disponíveis para consulta no site da Metrofor.

Os VLTs de Cariri e Sobral não funcionam neste sábado, 7 de setembro.

Feriado do 7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: mercados

Mercado Central, Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira) e Mercado da Parangaba não funcionam neste feriado. Os demais mercados irão funcionar em horários especiais. Confira: