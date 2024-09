Asteroide maior que dois campos de futebol se aproximará da Terra em setembro

A Nasa classifica o asteroide 2024 On como potencialmente perigoso, mas o risco de colisão com a Terra é mínimo Crédito: Adobe Stock

Um asteroide maior que dois campos de futebol e classificado como "potencialmente perigoso" passará próximo à Terra na segunda quinzena de setembro e poderá ser visto passando pelo céu ao atingir o pico de aproximação, previsto ainda para setembro. Chamado de 2024 On, o corpo celeste tem um comprimento maior que o de dois campos de futebol juntos. Ele tem um diâmetro estimado de 220 a 480 metros e atende os critérios de classificação pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa) para objetos celestes "potencialmente perigosos". Telescópio detectou o asteroide maior que dois campos de futebol se aproximando da Terra Um telescópio do Virtual Telescope Project fez uma série de fotografias e pôde montar uma imagem que atestou a movimentação do corpo com trajetória "próxima" ao Planeta.

A imagem capturada pelo telescópio Elena atestou a aproximação do asteroide 2024 On do planeta Terra Crédito: Reprodução/Virtual Telescope Project No momento em que a captura foi feita, o asteroide 2024 On estava a uma distância de cerca de 12,5 milhões de quilômetros da Terra e se aproximando. A passagem do asteroide será visível da Terra A distância mínima do Planeta que o asteroide alcançará será de cerca de 995 mil quilômetros da superfície terrestre, distância que equivale a 2,6 vezes a distância entre a Lua e a Terra.

O pico de aproximação se dará por volta das 7h19min (horário de Brasília) do dia 17 de setembro de 2024 e poderá ser visto no céu do Hemisfério Norte. O asteroide 2024 On passará a menos de 1 milhão de quilômetros da Terra Crédito: Reprodução/Virtual Telescope Project Evento que ocorre a cada década O 2024 On foi descoberto em 27 de julho deste ano pelo Atlas Sky Survey e, devido ao tamanho acentuado tem sido monitorado. Em média, aproximações de corpos celestes semelhantes a essa acontecem uma vez a cada 10 anos.