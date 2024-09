Homem invade prédio na Aldeota para roubar e é atingido com bolsa

Um homem invadiu um condomínio na rua João Cordeiro, no bairro Aldeota, no momento que duas pessoas passavam pela portaria, na noite dessa segunda-feira, 2. Ele aproveitou a porta aberta para roubar as vítimas que estavam entrando no imóvel, mas foi surpreendido por golpes com bolsa de uma das pessoas.

A reação inusitada de uma das vítimas, que desferiu várias "bolsadas", fez com que o homem tentasse fugir. Um entregador que estava do lado de fora do condomínio também se assustou com a correria e tentou sair de perto.

O criminoso conseguiu fugir como passageiro de uma motocicleta. Segundo uma fonte da Polícia Militar do Ceará (PMCE), um suspeito foi detido e encaminhado a uma unidade policial, no entanto foi liberado. O homem que dá apoio na ação criminosa teria sido identificado.