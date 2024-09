Incêndio atinge vegetação na BR-116, em Fortaleza

Um incêndio atinge uma área de vegetação na BR-116, nas proximidades da avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) já está no local e trabalha para debelar as chamas.

A guarnição foi acionada por volta das 12h30min, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelo número 193.

À rádio O POVO CBN, os bombeiros relataram dificuldade para apagar o fogo em decorrência dos ventos fortes, que chegam a 37 quilômetros por hora (km/h).