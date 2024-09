Feriado em Fortaleza: veja o que funciona no dia 7 de Setembro

O shopping Iguatemi Bosque realizará algumas alterações no horário de funcionamento, as lojas, quiosques, espaços de lazer e lojas de alimentação funcionarão até às 22 horas. Já o cinema segue com sessões a partir das 13 horas e restaurantes iniciam o funcionamento às 11h30min.

No sábado, 7 de setembro, ocorre a celebração da Independência do Brasil, que neste ano completa 202 anos. A data é considerada feriado nacional no País. Em Fortaleza, alguns serviços terão seu horário de funcionamento alterado, ou até mesmo não funcionarão. Abaixo, destacamos os principais serviços e estabelecimentos e como eles estarão operando no feriado.

O shopping Parangaba estará com lojas, quiosques e praça de alimentação em funcionamento normal no feriado da Independência do Brasil. Já o cinema (UCI) funcionará de acordo com os horários de suas sessões, que podem ser acessados pelo site do cinema.

As lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão com funcionamento normal, das 10 horas às 22 horas, o cinema terá a programação normal, já os bancos e clínicas estarão fechados.

RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy) Lojas e quiosques: 10 horas às 22 horas Praça de Alimentação: 10 horas às 22 horas Órgãos públicos: fechados Academia: 8 horas às 17 horas Cinépolis: verificar programação no site do cinema

Confira os horários RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Lojas, quiosques: 10 horas às 22 horas Praça de Alimentação: 10 horas às 22 horas Órgãos públicos: fechados Clínica SIM: 7 horas às 13 horas Cinépolis: verificar programação no site do cinema Game Station: 10 horas 30 min às 22 horas Academia: 7 horas às 17 horas Loteria Boa Sorte: 10 horas às 17 horas

Lojas e quiosques: 10 horas às 22 horas

Academia: 08 horas às 16 horas

Arena Greenlife: 08 horas às 16 horas

Vila Trampolim: 10 horas às 22 horas

Lotérica: Fechado



Via Sul Shopping



Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer: 10 horas às 22 horas

Caixa Econômica: Fechado

Academia: Funcionamento de 8 horas às 18 horas

Cinema: De acordo com a programação

North Shopping Maracanaú



Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer: 10 horas às 22 horas

Skyfit: 08 horas às 18 horas

Caixa, Detran e Casa do Cidadão: Fechados

Lavateria Fast: 08 horas às 22 horas

Giga Mall



As lojas e quiosques terão o horário de funcionamento das 9 horas às 20 horas, a praça de alimentação e lazer também ficarão abertos das 9 horas às 20 horas.

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Comercial funcionará das 9 horas às 19 horas.

Transportes Públicos

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em virtude do feriado da Independência do Brasil, haverá reforço na frota de coletivos com 21 veículos extras à disposição do controle operacional nos terminais de integração, a partir das 6 horas. O aumento da frota tem como objetivo facilitar o deslocamento da população ao desfile cívico-militar e às praias.

Metrofor

No feriado da Independência do Brasil, neste sábado, 7, os metrôs e VLTs terão horários especiais. Os horários das partidas dos trens, em cada uma das estações das Sul, Oeste e Nordeste, estão disponíveis para consulta no site da metrofor. Já os VLTs de Sobral e Cariri não haverá circulação de trens.

LINHA SUL

Sentido Chico da Silva: 5h30 às 18h

Sentido Carlito Benevides: 5h40 às 18h10

LINHA NORDESTE

Sentido Parangaba: 5h30 às 17h21

Sentido Iate: 5h30 às 17h21

LINHA OESTE

Sentido Moura Brasil: 5h30 às 16h45

Sentido Caucaia: 6h15 às 17h30

Farmácias e drogarias

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), as farmácias e drogarias terão horário de funcionamento normal, neste sábado, 7, no feriado da Independência do Brasil, em razão dos estabelecimentos serem considerados uma atividade essencial.

Lojas do Centro de Fortaleza

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a maioria das lojas do Centro de Fortaleza deve funcionar no feriado do dia 7 de setembro. Já os shoppings centers terão seu funcionamento normal no feriado. A data também marca o último dia da “Fortaleza Liquida”, que concede descontos e prêmios para consumidores e lojistas.

Enel

O atendimento funcionará por meio da Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24 horas por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. As lojas ficarão fechadas.



Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados informou que os estabelecimentos comerciais funcionarão normalmente no feriado da Independência do Brasil.

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE) informa que os estabelecimentos funcionarão em horário normal durante o dia 7 de setembro.