Bombeiros retiram banco preso na cabeça de uma adolescente, no bairro José Walter

A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta terça-feira, 3. A menina, de 14 anos, é autista

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou no resgate de uma adolescente autista, de 14 anos, que estava com a cabeça presa em um banco de madeira.

A ocorrência foi registrada às 16h40min desta terça-feira, 3, no bairro Conjunto Prefeito José Walter em Fortaleza. A guarnição acionada foi até o local e, com calma e diálogo, realizou o procedimento de retirada.