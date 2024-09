Chacina da Sapiranga: 23 réus vão a júri popular

Os 23 acusados de participação na chacina da Sapiranga, em Fortaleza, vão à júri popular. Na manhã desta terça-feira, 3, a 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e pronunciou todos os envolvidos. A ação vitimou cinco pessoas e deixou seis feridos durante festejo de Natal no dia 25 de dezembro de 2021.

Os réus foram denunciados pelo MPCE por homicídios e tentativas de homicídios, com as qualificadoras por motivo torpe, perigo comum, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, organização criminosa e corrupção de menores.

Vão a júri André Soares Júnior, Alessandro Vieira da Silva, Antônio Gabriel Sousa da Silva, Charles Dantas Oliveira, Eduardo José do Nascimento, Francisco Wellington Bezerra Filho, Gabriel Sousa Freitas, Israel Silva Ferreira, Jeandson Nunes Bento dos Santos, João Ricardo Sousa da Silva, João Victor Aguiar de Sousa, Mateus Acelino da Silva, Miguel Sousa da Silva, Nilson Lima Nogueira Filho, Raí Cesar Silva Araújo, Thiago Farias de Lima, Tiago Pereira Mendes, Vinicius Rian Inácio da Silva e Yuri Marques Bento.