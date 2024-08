Educador físico acusado de matar companheira com 41 facadas tem julgamento marcado

O educador físico Antônio Márcio Ribeiro Ribeiro e Silva, de 49 anos, acusado de matar a companheira Cristiane Lameu, com 41 golpes de faca, será julgado no dia 10 de outubro. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Márcio e Cristiane eram casados e a mulher pretendia colocar um fim no relacionamento. Ao tentar ir embora de casa, ela foi atacada com facadas e morreu no local. O acusado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O julgamento ocorreria no dia 22 de maio foi adiado em razão da apuração de um incidente de insanidade mental, que foi impetrado pela defesa do acusado. No sistema carcerário o homem teria sido avaliado com problemas de saúde mental.